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Кусает и душит: в Каневе ученик держит в страхе весь класс

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 17:39
Кусает и душит: в Каневе ученик держит в страхе весь класс
Коллаж РБК-Украина

Буллинг в школе: в Черкасской области ученик второго класса бьет детей

Буллинг в школах продолжается. Родители учеников второго класса Каневской школы №4 обратились к городскому голове и руководительнице отдела образования из-за школьника, который терроризирует их детей и срывает уроки. Об этом сообщает местное издание "Про все".

По словам родителей, проблемный ребенок был переведен в 2-В класс с ассистентом, который постоянно находится с ним. Ученики 2-В класса не конфликтные, встретили нового одноклассника доброжелательно и подружились с ним. Но во время игр на перемене оказалось, что у мальчика случаются спонтанные проявления агрессии к детям.

Родители детей сообщили, что за полторы недели обучения в новом классе он кусал, душил, мазал слюной детей, также угрожал учителю. После двух первых уроков ему становится неинтересно, и он начинает срывать урок, шуметь, кричать, ведет себя неадекватно и не отвечает за свои действия.

"Наши дети не привыкли к такому поведению, они получают психологическую и моральную травму", - написали родители в коллективной жалобе.

Как оказалось, такое поведение у ребенка было и в предыдущем классе, и даже в детском саду.

В связи с этим в школе провели собрание, на которое пригласили родителей мальчика, дирекцию школы и школьного психолога. Во время собрания им сообщили, что ребенок имеет право на обучение в инклюзивном классе, как ребенок с особыми образовательными потребностями. Однако психолог с ребенком не работал, его родители сообщили, что они только ищут такого специалиста.

Кусает и душит: в Каневе ученик держит в страхе весь класс

Иллюстративное фото: facebook.com/UNICEFUkraine

По словам родителей учеников второго класса, на неоднократные обращения к директору о присутствии на уроках психолога им отказали, поскольку школьный психолог работает на 0,75 ставки и не может обеспечить надлежащую и квалифицированную помощь такому ребенку.

Родители обеспокоены сложившейся ситуацией, еще и потому, что в классе учатся три ребенка с инвалидностью: один - со слуховым аппаратом, другой - с кардиостимулятором на сердце и еще один ребенок на инклюзии.

"Кто обеспечит безопасность этих детей в случае нападений мальчика? Кроме того, оказалось, что у него нет оснований находиться в инклюзивном классе, так как документов об инклюзии у него нет", - пишут родители.

После личного приема родителям сообщили, что издан приказ о создании комиссии для изучения этого вопроса. Во время учебного процесса члены комиссии присутствовали на уроках в 2-В классе, и как оказалось, когда родители пришли забирать детей после школы, один из членов комиссии является кумой семьи.

"О какой объективной оценке такой комиссией может идти речь? А тем временем ученик и дальше продолжает издеваться над нашими детьми: колол соседа по парте карандашом в живот, подрался в раздевалке после физкультуры, обзывает детей", - отмечают родители школьников.

В отделе образования Каневского городского совета пока о путях решения этого конфликта не говорят.

Напомним, что на Закарпатье школьницы жестоко избили подругу, ученицу девятого класса.

Ранее сообщалось о том, что школьников киевской гимназии избивают за еду.

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