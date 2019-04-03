Вкусила і вдарила ногою: 11-річна українка дала відсіч бандиту

Напад на 11-річну школярку було скоєно дорослим чоловіком у вівторок, 2 квітня, в Мелітополі Запорізької області. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

Інцидент стався близько 18:30 у під'їзді будинку №2 на вул. Шмідта. Невідомий чоловік у темних окулярах і кепці напав на дівчинку, затулив їй рота рукою і став кудись тягти.

Дівчинка, незважаючи на юний вік, виявилася не з боязкого десятка. Школярка, яка займається єдиноборствами, надала неадеквату активний опір. Вона вкусила нападника, копнула його ногою і стала кричати. Чоловік у відповідь вдарив дитину по голові.

Чоловік напав на 11-річну дівчинку в Мелітополі (ілюстративне фото: pixabay.com)

На звуки боротьби в під'їзді вибігли сусіди. Вони погналися за негідником, але тому вдалося втекти в парк.

Дівчинку привезли в міську лікарню. На даний момент школярка з травмами голови і ноги знаходиться в стаціонарі.

Також повідомляється, що під час боротьби неадекват намагався обікрасти дівчинку - він зірвав з дитини сережку, яка опинилася біжутерією. Поліція займається пошуком зловмисника.

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