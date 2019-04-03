Укусила и ударила ногой: 11-летняя украинка дала отпор бандиту

Нападение на 11-летнюю школьницу было совершено взрослым мужчиной во вторник, 2 апреля, в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел около 18:30 в подъезде дома №2 на ул. Шмидта. Неизвестный мужчина в темных очках и кепке напал на девочку, зажал ей рот рукой и куда-то стал тащить.

Девочка, несмотря на юный возраст, оказалась не из робкого десятка. Школьница, занимающаяся единоборствами, оказала неадеквату активное сопротивление. Она укусила нападавшего, ударила его ногой и стала кричать. Мужчина в ответ ударил ребенка по голове.

Мужчина напал на 11-летнюю девочку в Мелитополе (иллюстративное фото: pixabay.com)

На звуки борьбы в подъезде выбежали соседи. Они погнались за негодяем, но тому удалось скрыться в парке.

Девочку привезли в городскую больницу. На данный момент школьница с травмами головы и ноги находится в стационаре.

Также сообщается, что во время борьбы неадекват пытался ограбить девочку - он сорвал с ребенка сережку, оказавшуюся бижутерией. Полиция занимается поиском злоумышленника.

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