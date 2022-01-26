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В Умані 65-річний педофіл чіплявся до дівчаток і оголювався прямо на вулиці (відео)

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Умань, Середа 26 січня 2022 21:52
В Умані 65-річний педофіл чіплявся до дівчаток і оголювався прямо на вулиці (відео) Колаж РБК-Україна: в Умані затримали 65-річного педофіла
Автор: Володимир Костирін

В Умані 65-річний чоловік чіплявся до дівчаток-підлітків на вулиці, намагався показати їм свій статевий орган і пропонував зайнятися інтимом. Дії педофіла зняли на відео, після чого кадри розмістили в мережі. Правоохоронці вже встановили особу пенсіонера-збоценця.

Про це передали в прес-службі поліції Черкаської області.

Зазначається, що до поліції ніхто щодо дій даного громадянина не звертався після інциденту - "копи" просто виявили ролик в одній з уманських інтернет-спільнот.

На даний час відомості внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, а також розпочато перевірку.

Ситуація з чіпляннями пенсіонера до неповнолітніх сталася у дворі будинку по вулиці Аркаса в Умані, в кадри були розміщені 25 січня в Facebook-групі "Підслухано - Умань".

На відео, знятому однією зі школярок, видно, як в них підійшов літній чоловік і став говорити непристойності, кликав в сторонку, щоб зайнятися з ними оральним сексом. Коли дівчата відповіли відмовою, той просто почав оголюватися перед ними.

"Застебніть ширінку. Вам холодно", - сказала одна зі школярок, після чого вони втекли від педофіла.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Збоченцем виявився 65-річний житель Умані. Чоловіка доставили у відділення поліції для надання пояснень за фактом.

Також правоохоронці закликали місцевих жителів, які могли бути очевидцями або володіють будь-якою інформацією про подію, звернутися за телефонами: 102, або +380 4744 4 03 66 чергової частини Уманського районного управління поліції.

В Умані 65-річний педофіл чіплявся до дівчаток і оголювався прямо на вулиці (відео)

В Умані 65-річний педофіл чіплявся до дівчаток (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Раніше повідомлялося, що у січні у Києві затримали педофіла, який зґвалтував 5-річну дівчинку та торгував дітьми.

Також ми писали про те, що у Львові чоловік переодягався в жінку і пробирався в школи, де в туалетах чіплявся до дітей.

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