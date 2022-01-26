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В Умани 65-летний педофил приставал к девочкам и оголялся прямо на улице (видео)

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Умань, Среда 26 января 2022 21:52
В Умани 65-летний педофил приставал к девочкам и оголялся прямо на улице (видео) Коллаж РБК-Украина: в Умани задержали 65-летнего педофила
Автор: Владимир Костырин

В Умани 65-летний мужчина приставал к девочкам-подросткам на улице, пытался показать им свой половой орган и предлагал заняться интимом. Действия педофила сняли на видео, после чего кадры разместили в сети. Правоохранители уже установили личность пенсионера-извращенца.

Об этом передали в пресс-службе полиции Черкасской области.

Отмечается, что в полицию никто относительно действий данного гражданина не обращался после инцидента - "копы" просто обнаружили ролик в одном из уманских интернет-сообществ.

В настоящее время сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, а также начата проверка.

Ситуация с приставаниями пенсионера к несовершеннолетним произошла во дворе дома по улице Аркаса в Умани, в кадры были размещены 25 января в Facebook-группе "Подслушано - Умань".

На видео, снятом одной из школьниц, видно, как в ним подошел пожилой мужчина и стал говорить непристойности, звал в сторонку, чтобы заняться с ними оральным сексом. Когда девушки ответили отказом, тот просто начал обнажаться прямом перед ними.

"Застегните ширинку. Вам холодно", - сказала одна из школьниц, после чего они скрылись от педофила.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Извращенцем оказался 65-летний житель Умани. Мужчину доставили в отделение полиции для предоставления объяснений по факту.

Также правоохранители призвали местных жителей, которые могли быть очевидцами или владеют какой-либо информацией о происшествии, обратиться по телефонам: 102, или +380 4744 4 03 66 дежурной части Уманского районного управления полиции.

В Умани 65-летний педофил приставал к девочкам и оголялся прямо на улице (видео)

В Умани 65-летний педофил приставал к девочкам (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Ранее сообщалось, что в январе в Киеве задержали педофила, который изнасиловал 5-летнюю девочку и торговал детьми.

Также мы писали о том, что во Львове мужчина переодевался в женщину и пробирался в школы, где в туалетах приставал к детям.

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полиция Умань
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