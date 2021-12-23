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У Львові чоловік переодягався в жінку і пробирався в школи: в туалетах чіплявся до дітей

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Львів, Четвер 23 грудня 2021 10:10
У Львові чоловік переодягався в жінку і пробирався в школи: в туалетах чіплявся до дітей У Львові спіймали педофіла (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові затримали киянина, який проникав до дітей у школи і чіплявся до них. При цьому чоловік переодягався в жінку.

Про це повідомляє ТСН.

Поліція затримала чоловіка

Поліція спіймала 50-річного педофіла в жіночому одязі, його видали дуже дивні чоботи. Це сталося 21 грудня, підозрюваний намагався врятуватися втечею.

Нацгвардієць Віталій Жупанський повідомив, що на момент затримання підозрюваний у педофілії також був одягнений у жіночий одяг.

"Коли він розстебнув куртку, на светрі у нього був білий бюстгальтер", – зазначив нацгвардієць Владислав Гриценчук.

Напередодні педофіл проник в одну з львівських шкіл, зайшов в туалет і вимагав від 7-річної дівчинки, щоб вона роздяглася. Він сказав дитині, що він лікар і потрібно провести огляд. Ученицю врятувала вчителька, яка дуже вчасно зайшла.

Стало відомо, що такі інциденти відбувалися кілька разів у різних школах.

Педофіл у розшуку і судимий

Далі з'ясувалося, що підозрюваний з Києва і знаходиться в розшуку. У вересні 2021 року чоловік, дуже схожий на затриманого у Львові, в жіночому одязі зайшов і в київську школу, і намагався розбестити школярів. Про інцидент адміністрація не захотіла говорити докладно.

Заступник директора школи з виховної роботи Олександр Бісик переконує, що дитина фізично не постраждала, однак у неї був стрес.

Тоді зловмисника затримали, він вийшов під заставу в 180 тисяч гривень і порушив умови звільнення.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook розказав, що підозрюваний дійсно перебував у розшуку за те, що він проник до школи і чіплявся до дітей.

"Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 181 тис.грн. Провівши близько місяця в слідчому ізоляторі, підозрюваний вийшов на свободу - мати внесла за нього заставу", - повідомила Надія Максимець.

Після цього він втік до Харкова, сказавши, що їде нібито доглядати за хворою матір'ю. Там він пограбував жінку і втік. Згодом жінка померла, але син навіть не прийшов до неї на похорон.

Що загрожує злочинцеві

Наразі 50-річного чоловіка затримали на два місяці без права внесення застави. Якщо його провину доведуть - йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що у Кам'янському чоловік 10 років розбещував трьох дочок.

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