Померлий в Росії репер-українець після смерті писав в соцмережах: дивацтва моторошної справи

Енді Картрайт, якого 29 липня знайшли мертвим і розчленованим по п'яти пакетах у квартирі на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі, продовжував активність у своїх соціальних мережах. Крім того, позбуватися від тіла його дружині допомогала теща музиканта.

На нестиковку звернули увагу користувачі Instagram, які помітили, що Олександр Юшко (справжнє ім'я зірки реп-музики) відповідав своїм підписникам три дні тому (якщо рахувати від сьогодні 30 липня). Але і це не все: останній пост про нове тату також з'явився після смерті музиканта.

Енді Картрайт вів Instagram після смерті (скрін: instagram.com/kkkartrait)

30-річний Енді Картрайт помер 25 липня тож, імовірно, його сторінку вела дружина Марина Кохал. Саме вона розчленувала тіло чоловіка і спакувала в сміттєві пакети. Їх знайшли у квартирі пари на Невському проспекті - частину в коридорі, частину в холодильнику.

Дівчина каже, що повернулася додому 25 липня і знайшла його без свідомості, а поруч - шприц. Тоді, щоб не паплюжити пам'ять про чоловіка-музиканта і не виносити на суд громадськості його наркозалежність, Марина вирішила розчленувати його тіло.

Цим дівчина і займалася в останні чотири дні, попутно створюючи публікації в Instagram чоловіка і грайливо відповідаючи його підписникам. Знайомим же вирішила сказати, що "Саша просто зник". На щастя, їх спільної 2,5-річної дитини в ці дні не було вдома - вона гостювала у родичів.

29 липня Марина зрозуміла, що від тіла позбутися не так вже й просто. Тоді вона зателефонувала своїй знайомій юристу, що і викликала поліцію.

Марина Кохал (фото: Baza)

"Якщо версія дружини померлого репера Енді Картрайта підтвердиться, її можуть відпустити за відсутністю складу злочину. Однак до неї поки що є питання. По-перше, Марина продовжувала вести соцмережі чоловіка і спілкуватися з фанатами - пост і коменти в інсті з'явилися вже після його смерті. По-друге, знайомі Енді кажуть, що наркотиками він не захоплювався. Тим часом кримінальну справу порушили за статтею "Вбивство", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Пізніше з'явилися ще й дикі подробиці смерті музиканта. Виявилося, що різати чоловіка Марині Кохал допомагала її мати - теща Олександра.

"Як відзначають криміналісти, всі кінцівки були відпиляні практично ідеально - можна сказати, працював професіонал. Але це не найдивніше - внутрішні органи трупа Марина навіщось випрала в пральній машинці, а частини тіла вивалила в солі. Крім того, на одному з передпліч слідчі знайшли сліди чоловічих рук, наче від захоплення", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Baza.

Вся квартира була ідеально вичищена, а із запахами дівчина боролася з допомогою ароматизаторів. Шприц з наркотиком, який нібито і став причиною передозування, Марина навіщось викинула.

Олександр Юшко народився в місті Ніжин Чернігівської області. У РФ він став відомий по участі в Versus Battle - російському інтернет-шоу на YouTube в жанрі реп-баттлів. Там під псевдонімом Енді Картрайт він виступав у "вищій лізі" баттлів - Versus BMP, де беруть участь найвідоміші виконавці, а змагання не судяться.

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