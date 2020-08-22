У Києві п'яний водій сміттєвоза задавив жінку з сином на самокаті: протягнув 8 метрів

У Києві п'яний водій сміттєвоза скоїв наїзд на жінку з маленькою дитиною. Смертельна ДТП сталася на вулиці Флоренції на Лівобережному масиві у Дніпровському районі столиці 22 серпня.

В результаті події 46-річна жінка загинула на місці, а 4-річний хлопчик був екстрено госпіталізований з травмами голови. Про це передали у відділі комунікації поліції Києва.

Водія вантажівки Scania (1993 року народження) затримали, було розпочато кримінальне провадження.

Як уточнює "dtp.kiev.ua" на Facebook-сторінці, в його крові виявили 1.91 проміле.

"Він тягнув тіло загиблої матері близько 8 метрів, можливо при миттєвій реакції вдалося б врятувати життя жінки", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото з місця події видно довгий слід від лежачого на асфальті дитячого блакитного самоката до тіла загиблої біля вантажівки.

За попередньою інформацією, чоловік за кермом сміттєвоза здавав назад і не помітив жінку з сином, наїхавши на них.

Зазначається, що мама дитини не могла пересуватися тротуаром, оскільки скрізь були припарковані з порушенням автомобілі - це було зафіксовано на зйомці оперативно-слідчої групи.

Пізніше в мережі розповіли, що хлопчик Д., якому 26.06 виповнилося 2 роки, буде жити. Він знаходиться в лікарні Охматдит.

Також з'ясувалося, що водія (Артем з Черкас) раніше вже притягували до відповідальності перед законом за п'яну ДТП.

У поліції розповіли, що за нинішній злочин чоловікові загрожує позбавлення волі до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Правоохоронці продовжують збір матеріалів для встановлення всіх обставин події.

У Києві сміттєвоз задавив жінку на смерть і травмував дитину (фото: kyiv.npu.gov.ua)

У Києві п'яний водій сміттєвоз збив жінку з маленьким хлопчиком (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, минулого літа у Києві сміттєвоз розчавив людину біля РАГСу.

Також повідомлялося, що раніше в Києві ветеран АТО залишився без руки через власну недбалість - чоловік вивозив сміття у сміттєвоз, механізм якого і відірвав йому руку.