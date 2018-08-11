Киянин повернувся цілим із зони АТО, а вдома сміттєвозом відірвало руку (фото)

Фото: У Києві чоловікові відірвало руку сміттєвозом (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Чоловік залишився без руки з-за своєї халатності

Сьогодні в Києві стався інцидент на вулиці Волинська, 22 – чоловік залишився без руки через власну халатність. Як повідомляє "Інформатор", потерпілий у віці 40-50 років вивозив сміття сміттєвоз, механізм якого і відірвав йому руку.

На місці події з'ясувалося, що чоловік не працює в ЖЕКу і опинився там на прохання своєї дружини – бригадира, яка попросила його допомогти з прибиранням території через брак персоналу. Завдання потерпілого полягала в тому, щоб вивантажувати сміття сміттєвоз. Попутно він діставав з контейнера викинуті жіночі сумки.

В якийсь момент ремінь одній із сумок зажувало механізмом, який перемелює сміття, і разом з сумкою сміттєвоз "перемолов" і руку чоловіка. Практично миттєво він втратив кисть руки.

Фото: Жителю Києва на Солом'янці відірвало руку сміттєвозом під час роботи (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Напарники по зміні швидко зорієнтувалися і пережали поранену руку джгутом і викликали медиків. Крім того, вони розповіли, що потерпілий у цьому інциденті нещодавно повернувся із зони АТО цілим і неушкодженим, і їм незрозуміло, як людина, який повернувся з бойових дій, постраждав саме в такій ситуації.

На місці події працювала поліція, яка заявила, що чоловік постраждав через власну недбалість.

Нагадаємо, нещодавно у столиці п'яний водій намагався обдурити поліцейських. Також, у Києві нещодавно був інцидент з гарячою водою в одному з дворів: стався прорив труб тепломережі і забив "гейзер" з окропу.

Крім того київськими вулицями вночі проїхав літак, чим ускладнив рух автомобілістам.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що може статися під час поїздки на машині