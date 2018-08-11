Киевлянин вернулся целым из зоны АТО, а дома мусоровозом оторвало руку (фото)

Фото: В Киеве мужчине оторвало руку мусоровозом (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Мужчина остался без руки из-за своей халатности

Сегодня в Киеве произошел инцидент на улице Волынская, 22 – мужчина остался без руки из-за собственной халатности. Как сообщает "Информатор", пострадавший в возрасте 40-50 лет выгружал мусор в мусоровоз, механизм которого и оторвал ему руку.

На месте происшествия выяснилось, что мужчина не работает в ЖЭКе и оказался там по просьбе своей супруги – бригадира, которая попросила его помочь с уборкой территории из-за нехватки персонала. Задача пострадавшего заключалась в том, чтобы выгружать мусор в мусоровоз. Попутно он доставал из контейнера выкинутые женские сумки.

В какой-то момент ремень одной из сумок зажевало механизмом, который перемалывает мусор, и вместе с сумкой мусоровоз "перемолол" и руку мужчины. Практически мгновенно он потерял кисть руки.

Фото: Жителю Киева на Соломенке оторвало руку мусоровозом во время работы (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Напарники по смене быстро сориентировались и пережали раненную руку жгутом и вызвали медиков. Кроме того, они рассказали, что пострадавший в этом инциденте недавно вернулся из зоны АТО целым и невредимым, и им непонятно, как человек, вернувшийся с боевых действий, пострадал именно в такой ситуации.

На месте происшествия работала полиция, которая заявила, что мужчина пострадал из-за собственной халатности.

Напомним, недавно в столице пьяный водитель пытался обмануть полицейских. Также, в Киеве недавно был инцидент с горячей водой в одном из дворов: произошел прорыв труб теплосети и забил "гейзер" из кипятка.

Кроме того по киевским улицам ночью проехал самолет, чем усложнил движенье автомобилистам.

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