На ходу выбрасывал документы: в Киеве пьяный водитель пытался обмануть полицейских

Фото: Нетрезвый водитель (Коллаж РБК-Украина)

После задержания водитель утверждал, что он пешеход

В столице нетрезвый водитель ехал на автомобиле по тротуару, а потом пытался убедить полицейских, что он пешеход. Видео происшествия опубликовали на YouTube-канале "Киев Оперативный"

Инцидент произошел в понедельник, 6 августа, около 11 вечера, недалеко от улицы Косенко в Киеве. Патрульные полицейские заметили нетрезвого мужчину, который ходил вокруг автомобиля Opel с европейскими номерами SZ7158H и наклейкой на заднем стекле организации "Авто Евро сила". Так как никого рядом больше не было, они предположили, что автомобиль принадлежит нетрезвому мужчине.

Полицейские провели с ним профилактическую беседу о недопустимости вождения в нетрезвом виде. Мужчина с ними согласился и его отпустили.

Менее чем через полчаса, полицейские заметили этот же автомобиль в движении. Opel с европейскими номерами SZ7158H передвигался по тротуару, а за рулем сидел тот же мужчина, с которым они провели беседу.

Увидев полицейских, водитель начал на ходу выбрасывать через окно документы, а потом и ключи от машины. Потом он попытался убежать, но не смог и упал.

Патрульные полицейские его задержали. Он начал жаловаться на то, что его избили и требовал вызвать скорую помощь. Кроме того, он отказался проходить тест на драггере и утверждал, что он не ехал, а шел по тротуару.

Полицейские сообщили, что автомобиль "героя" переместят на штрафплощадку, так как он мешает местным жителям. Кстати, оказалось, что автомобиль неисправен, та как за небольшой период времени под ним образовалась лужа жидкости, предположительно, масла.

Видео: "Я не ехал!" (YouTube/"Киев Оперативный")

Кстати, ранее мы писали, что 17-летняя девушка без прав врезалась в авто "копов", а затем сбила пешеходов.

А также о том, что дерево перебежало дорогу машине патрульных полицейских.

Видео: РБК-Украина