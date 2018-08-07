В Запорожье 17-летняя девушка без прав врезалась в авто "копов", а затем сбила пешеходов (видео)

Коллаж РБК-Украина

За руль ее посадил пьяный 27-летний пассажир

В Запорожье 17-летняя девушка, у которой не было водительского удостоверения, за рулем автомобиля врезалась в машину патрульной полиции. Пытаясь скрыться, она еще наехала на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья в Facebook.

Вскоре автомобиль Daewoo Racer, за рулем которого сидела девушка, все же был остановлен работниками патрульной полиции.

Она заявила, что право управления ей передал пассажир — парень 1990 года рождения, который в свою очередь, подтвердил слова водителя. Оказалось, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.

"Также инспекторы установили, что 27-летний пассажир, который к тому же оказался владельцем автомобиля, на протяжении года шесть раз привлекался к административной ответственности, в частности, в июле 2018 года патрульными на него было составлено два протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения", — добавили в полиции.

Скриншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

Пострадавших пешеходов госпитализировали со множественными переломами и травмами в больницу.

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