У Запоріжжя 17-річна дівчина без прав врізалася в авто "копів", а потім збила пішоходів (відео)

Колаж РБК-Україна

За кермо її посадив п'яний 27-річний пасажир

У Запоріжжі 17-річна дівчина, у якої не було водійського посвідчення, за кермом автомобіля врізалася в машину патрульної поліції. Намагаючись втекти, вона ще наїхала на двох пішоходів. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Запоріжжя Facebook.

Незабаром автомобіль Daewoo Racer, за кермом якого сиділа дівчина, все ж був зупинений працівниками патрульної поліції.

Вона заявила, що їй передав право керування пасажир, хлопець 1990 року народження, який у свою чергу, підтвердив слова водія. Виявилося, що хлопець був у стані алкогольного сп'яніння.

"Також інспектори встановили, що 27-річний пасажир, який до того ж виявився власником автомобіля, протягом року шість разів притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема, в липні 2018 року патрульними на нього було складено два протоколи за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння", — додали в поліції.

Скріншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

Постраждалих пішоходів госпіталізували з численними переломами і травмами в лікарні.

Раніше з'явилися подробиці загибелі восьмирічної дитини в Тернопільській області, якого збив автомобіль.

Також повідомлялося, що в Києві водій живцем згоріла в авто.

Ще ми писали про те, що екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП.

Огляд резонансних ДТП, що трапилися в липні