"Дереву выписали штраф": экипаж патрульной полиции снова попал в ДТП (видео)

Автор видео не уточнил, где и когда произошел инцидент
В сети появилось видео очередного ДТП с участием патрульных. На этот раз машина полицейских вылетела на обочину и врезалась в дерево. Видео опубликовал активист Максим Коваль на своей странице в Facebook.
На видео видно, как экипаж патрульной полиции врезался в дерево. Судя по кадрам, в машине пострадала левая фара.
Скриншот поста (facebook.com/max.koval.1257)
Автор видео не уточнил, где и когда произошел инцидент.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.
"Дереву штраф за ДТП выписали", - шутят в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/max.koval.1257)
Скриншот комментариев (facebook.com/max.koval.1257)
"Ну они же с мигалками были! Какие вопросы, деревья разойтись должны!", "В дереве соки забродили от жары. Получился спирт, и дерево опьянело. Протокол по 130.1 уже составлен", - с сарказмом отметили юзеры.
Скриншот комментариев (facebook.com/max.koval.1257)
Это далеко не первый случай, когда экипаж патрульной полиции попадает в ДТП. Недавно в Киеве в районе Петропавловской Борщаговки авто патрульных полицейских упало в реку во время преследования правонарушителя на мопеде.
Ранее сообщалось, что в Одессе следователь полиции устроила ДТП. Инцидент произошел ночью на 1-ой станции Люстдорфской дороги в Одессе. Женщина, которая управляла автомобилем Nissan Juke врезалась в припаркованную чужую машину.
Также сообщалось, что в Черновцах водитель фуры сбил инспектора и тащил по трассе на капоте.
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