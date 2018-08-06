"Дереву выписали штраф": экипаж патрульной полиции снова попал в ДТП (видео)

Коллаж РБК-Украина

Автор видео не уточнил, где и когда произошел инцидент

В сети появилось видео очередного ДТП с участием патрульных. На этот раз машина полицейских вылетела на обочину и врезалась в дерево. Видео опубликовал активист Максим Коваль на своей странице в Facebook.

На видео видно, как экипаж патрульной полиции врезался в дерево. Судя по кадрам, в машине пострадала левая фара.

Скриншот поста (facebook.com/max.koval.1257)

Автор видео не уточнил, где и когда произошел инцидент.

Публикация от Roman (@orjeunesse) 5 Авг 2018 в 12:44 PDT

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

"Дереву штраф за ДТП выписали", - шутят в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/max.koval.1257)

Скриншот комментариев (facebook.com/max.koval.1257)

"Ну они же с мигалками были! Какие вопросы, деревья разойтись должны!", "В дереве соки забродили от жары. Получился спирт, и дерево опьянело. Протокол по 130.1 уже составлен", - с сарказмом отметили юзеры.

Скриншот комментариев (facebook.com/max.koval.1257)

Это далеко не первый случай, когда экипаж патрульной полиции попадает в ДТП. Недавно в Киеве в районе Петропавловской Борщаговки авто патрульных полицейских упало в реку во время преследования правонарушителя на мопеде.

Ранее сообщалось, что в Одессе следователь полиции устроила ДТП. Инцидент произошел ночью на 1-ой станции Люстдорфской дороги в Одессе. Женщина, которая управляла автомобилем Nissan Juke врезалась в припаркованную чужую машину.

Также сообщалось, что в Черновцах водитель фуры сбил инспектора и тащил по трассе на капоте.

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