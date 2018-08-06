"Дереву виписали штраф": екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП (відео)

Автор відео не уточнив, де і коли стався інцидент
У мережі з'явилося відео чергового ДТП за участю патрульних. На цей раз поліцейських машина вилетіла на узбіччя і врізалася в дерево. Відео опублікував активіст Максим Коваль на своїй сторінці в Facebook.
На відео видно, як екіпаж патрульної поліції врізався в дерево. Судячи з кадрів, в машині постраждала ліва фара.
Скріншот поста (facebook.com/max.koval.1257)
Автор відео не уточнив, де і коли стався інцидент.
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.
"Дереву штраф за ДТП виписали", - жартують в мережі.
Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)
Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)
"Ну вони ж з мигалками були! Які питання, дерева повинні розійтися!", "У деревині соки забродили від спеки. Вийшов спирт, і дерево сп'яніло. Протокол за 130.1 вже складено", - з сарказмом відзначили юзери.
Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)
Це далеко не перший випадок, коли екіпаж патрульної поліції, потрапляє в ДТП. Нещодавно в Києві в районі Петропавлівської Борщагівки авто патрульних поліцейських впало в річку під час переслідування правопорушника на мопеді.
Раніше повідомлялося, що в Одесі слідчий поліції влаштувала ДТП. Інцидент стався вночі на 1-ої станції Люстдорфської дороги в Одесі. Жінка, яка керувала автомобілем Nissan Juke врізалася у припарковану чужу машину.
Також повідомлялося, що в Чернівцях водій фури збив інспектора і тягнув по трасі на капоті.
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