"Дереву виписали штраф": екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП (відео)

Колаж РБК-Україна

Автор відео не уточнив, де і коли стався інцидент

У мережі з'явилося відео чергового ДТП за участю патрульних. На цей раз поліцейських машина вилетіла на узбіччя і врізалася в дерево. Відео опублікував активіст Максим Коваль на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, як екіпаж патрульної поліції врізався в дерево. Судячи з кадрів, в машині постраждала ліва фара.

Скріншот поста (facebook.com/max.koval.1257)

Автор відео не уточнив, де і коли стався інцидент.

Публікація від Roman (@orjeunesse) 5 Серпня 2018 в 12:44 PDT

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

"Дереву штраф за ДТП виписали", - жартують в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)

Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)

"Ну вони ж з мигалками були! Які питання, дерева повинні розійтися!", "У деревині соки забродили від спеки. Вийшов спирт, і дерево сп'яніло. Протокол за 130.1 вже складено", - з сарказмом відзначили юзери.

Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)

Це далеко не перший випадок, коли екіпаж патрульної поліції, потрапляє в ДТП. Нещодавно в Києві в районі Петропавлівської Борщагівки авто патрульних поліцейських впало в річку під час переслідування правопорушника на мопеді.

Раніше повідомлялося, що в Одесі слідчий поліції влаштувала ДТП. Інцидент стався вночі на 1-ої станції Люстдорфської дороги в Одесі. Жінка, яка керувала автомобілем Nissan Juke врізалася у припарковану чужу машину.

Також повідомлялося, що в Чернівцях водій фури збив інспектора і тягнув по трасі на капоті.

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