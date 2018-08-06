"Дереву виписали штраф": екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП (відео)

STYLER LIFE 06.08.2018 - 16:57
Колаж РБК-Україна Колаж РБК-Україна

Автор відео не уточнив, де і коли стався інцидент

У мережі з'явилося відео чергового ДТП за участю патрульних. На цей раз поліцейських машина вилетіла на узбіччя і врізалася в дерево. Відео опублікував активіст Максим Коваль на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, як екіпаж патрульної поліції врізався в дерево. Судячи з кадрів, в машині постраждала ліва фара.

&quot;Дереву виписали штраф&quot;: екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП (відео)

Скріншот поста (facebook.com/max.koval.1257)

Автор відео не уточнив, де і коли стався інцидент.

 

Публікація від Roman (@orjeunesse)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

"Дереву штраф за ДТП виписали", - жартують в мережі.

&quot;Дереву виписали штраф&quot;: екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)

&quot;Дереву виписали штраф&quot;: екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)

"Ну вони ж з мигалками були! Які питання, дерева повинні розійтися!", "У деревині соки забродили від спеки. Вийшов спирт, і дерево сп'яніло. Протокол за 130.1 вже складено", - з сарказмом відзначили юзери.

&quot;Дереву виписали штраф&quot;: екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/max.koval.1257)

Це далеко не перший випадок, коли екіпаж патрульної поліції, потрапляє в ДТП. Нещодавно в Києві в районі Петропавлівської Борщагівки авто патрульних поліцейських впало в річку під час переслідування правопорушника на мопеді.

Раніше повідомлялося, що в Одесі слідчий поліції влаштувала ДТП. Інцидент стався вночі на 1-ої станції Люстдорфської дороги в Одесі. Жінка, яка керувала автомобілем Nissan Juke врізалася у припарковану чужу машину.

Також повідомлялося, що в Чернівцях водій фури збив інспектора і тягнув по трасі на капоті.

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Теги:  ДТП,  полицейские,  патрульная полиция