В Черновцах водитель фуры сбил инспектора и тащил по трассе на капоте: детали инцидента (видео)

Иллюстративное фото (dsbt.gov.ua)

Работник "Укртрансбезпеки" вызывал полицию с бампера

В Черновцах 58-летний мужчина за рулем грузовика сбил сотрудника Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпеки") и тащил его по трассе за лобовым стеклом - на капоте. Инспектор прямо с капота вызвал полицию и просил снять его с фуры. Пострадавший Денис Ключевский рассказал о происшествии, передает ТСН.

На капоте фуры на скорости где-то 60 км/ч инспектор проехал около пяти километров. Он заверил, что водитель его видел, более того - пытался сбросить.

"То тормозил, то ускорялся. Когда я постучал в лобовое стекло, он улыбнулся и нецензурно показывал пальцы, жесты", - рассказал Денис Ключевский.

Фура из Днепра везла курятину на завод, который находится на Буковине. Работники "Укртрансбезпеки" остановили транспортное средство, чтобы проверить законность груза и вес.

Водитель остановился перед весами. Когда инспектор подошел, мужчина внезапно начал движение.

"Водитель внезапно дал задний ход и без предупреждения нажал на акселератор. Так что у меня не было возможности ни отскочить вправо, ни влево", - пояснил старший государственный инспектор.

С человеком на капоте водитель фуры доехал до ближайшей заправки (АЗС). Остановив фуру, злоумышленник попытался сбежать.

Коллеги инспектора, которые преследовали фуру, вызвали "копов". На место прибыли патрульные полицейские. На мужчину составили административные материалы за совершение ДТП и оставление места происшествия.

"На место вызвали следственно-оперативную группу", - сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Черновицкой области Юлия Долиба.

Сообщается, что пострадавший инспектор писать заявление отказался.

"Я не получил телесных повреждений, поэтому не было смысла тянуть этого человека на криминал. Пусть это будет на его совести", - сказал Ключевский.

Инспектор вернулся к работе. Руководство собирается дать Ключевскому премию за риск. Для сотрудников "Укртрансбезпеки" хотят провести тренинг, как действовать в таких случаях.

Видео: В Черновцах фура сбила инспектора (YouTube/ТСН)

"Будет проведено дополнительное обучение, будем предупреждать и минимизировать такие риски, принимать штрафные санкции по отношению к перевозчику", - сообщил временный руководитель "Укртрансбезпеки" Вячеслав Дидковский.

Мотивы водителя фуры остаются неизвестными. Оказалось, что с грузом и по документам, и по весу все в норме. Злоумышленник в объяснении своего поступка написал, что у него неожиданно произошло расстройство желудка.

Ранее в сети появилось впечатляющее видео задержания водителя фуры.

Напомним, недавно полиция по непонятным причинам не хотела оформлять ДТП с нетрезвым водителем фуры. На Одесской трассе пьяный мужчина на фуре ранним утром врезался в автомобиль. Мужчина вез пиво с завода "Оболонь".

Виртуозные маневры уходов от ДТП (видео: STYLER.rbc.ua)