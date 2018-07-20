У Чернівцях водій фури збив інспектора і тягнув по трасі на капоті: деталі інциденту (відео)

Ілюстративне фото (dsbt.gov.ua)

Працівник "Укртрансбезпеки" викликав поліцію з бампера

У Чернівцях 58-річний чоловік за кермом вантажівки збив інспектора Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки") і тягнув його по трасі за лобовим склом - на капоті. Інспектор прямо з капота викликав поліцію і просив зняти його з фури. Постраждалий Денис Ключевський розповів про подію, передає ТСН.

На капоті фури на швидкості 60 км/год інспектор проїхав близько п'яти кілометрів. Він запевнив, що водій його бачив, більше того - намагався скинути.

"То гальмував, то прискорювався. Коли я постукав у лобове скло, він посміхнувся і нецензурно показував пальці, жести", - розповів Денис Ключевський.

Фура з Дніпра везла курятину на завод, що знаходиться на Буковині. Працівники "Укртрансбезпеки" зупинили транспортний засіб, щоб перевірити законність вантажу і вагу.

Водій зупинився перед вагами. Коли інспектор підійшов, чоловік раптово почав рух.

"Водій раптово дав задній хід і без попередження натиснув на акселератор. Так що у мене не було можливості ні відскочити вправо, ні вліво", - пояснив старший державний інспектор.

З людиною на бампері водій фури доїхав до найближчої заправки (АЗС). Зупинивши фуру, зловмисник спробував втекти.

Колеги інспектора, які переслідували фуру, викликали "копів". На місце прибули патрульні поліцейські. На чоловіка склали адміністративні матеріали за скоєння ДТП та залишення місця пригоди.

"На місце викликали слідчо-оперативну групу", - повідомила прес-секретар ГУ НП в Чернівецькій області Юлія Долиба.

Повідомляється, що постраждалий інспектор відмовився писати заяву.

"Я не отримав тілесних ушкоджень, тому не було сенсу тягнути цю людину на кримінал. Нехай це буде на його совісті", - сказав Ключевський.

Інспектор повернувся на роботу. Керівництво збирається дати Ключевському премію за ризик. Для всіх співробітників "Укратрансбезпеки" хочуть провести тренінг, як діяти в таких випадках.

Відео: В Чернівцях фура збила інспектора (YouTube/ТСН)

"Буде проведено додаткове навчання, будемо попереджати і мінімізувати такі ризики, приймати штрафні санкції по відношенню до перевізника", - повідомив тимчасовий керівник "Укртрансбезпеки" В'ячеслав Дідковський.

Мотиви водія фури залишаються невідомими. Виявилося, що з вантажем і за документами, і по вазі все в нормі. Зловмисник у поясненні свого вчинку написав, що у нього неочікувано стався розлад шлунка.

Раніше в мережі з'явилося вражаюче відео затримання водія фури.

Нагадаємо, нещодавно поліція з незрозумілих причин не хотіла оформляти ДТП з нетверезим водієм фури. На Одеській трасі п'яний чоловік на фурі рано вранці врізався в автомобіль. Чоловік віз пиво з заводу "Оболонь".

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