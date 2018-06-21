"Вез пиво и надышался парами": полиция не хотела оформлять ДТП с пьяным водителем фуры (видео)

В сети заподозрили связь нетрезвого водителя-виновника аварии с правоохранителями

На Одесской трассе пьяный водитель фуры врезался в автомобиль. На место происшествия вызвали полицейских, однако "копы" предлагали владельцу авто не оформлять ДТП. Об инциденте рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Это просто #epicfail какой-то! Сегодня утром, где-то в 04:50, на 67-ом километре Одесской трассы вот этот мужик на фуре въехал в нас. Когда он попытался выйти с кабины - упал, потому что был настолько пьяный, что не мог держаться на ногах. По его словам, он везет пиво с завода "Оболонь", видимо "надышался парами". Стоял, мычал что-то там, а потом выдал: "какие у вас там повреждения, это мелочи", а потом хотел скрыться. Мы ему это сделать не дали, и вызвали полицию", - рассказал автор публикации.

"Но некомпетентность полиции, которая прибыла на место, мягко говоря, поражает. Они поблагодарили, что мы задержали пьяного водителя, а потом начали рассказывать нам, что для нас будет лучше, если мы не будем оформлять ДТП, аргументируя это тем, что пьяный водитель будет писать на нас жалобу за то, что мы его задержали и якобы нанесли какие-то травмы", - отметил он.

"Я им сообщил, что у меня в машине есть видеорегистратор, на котором все четко видно. И только после этого они решили все оформить", - рассказал пострадавший.

"Про разговоры на "ты" и неуважительное отношение со стороны сотрудников, я даже не буду упоминать. Чего стоит только задувка водилы фуры на "драгере" без мундштука (зацените на видео). Это как вообще? Ок, я попался "боевой", и отстоял свое право, а если бы это был обычный гражданин, что тогда?" – возмутился он.



"P.S: видео с регистратора специально не выкладываю, сорри. Оставлю для суда", - добавил автор публикации.

Видео: Водитель фуры устроил аварию (facebook.com/KyivOperativ)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Знакомые полицейские говорят, что без мундштука драгер использовали только для проверки наличия алкоголя. А уже при составлении протокола процедура не была нарушена. Это просто трэш. Если именно таким образом "копы" фиксировали, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения… Ни один суд не признает такие результаты. Я в шоке с некомпетентности полицейских".

"Судя по описанному поведению полиции, они даже очень в теме".

"Судя по поведению, "копы" почему-то были заинтересованы отмазать пьяного водилу. Задувка без мундштука тому доказательство. А теперь представьте, что пьяный "оболонец" въехал в элитную иномарку сына главы области или прокурора".

"Хотели нормально бабла с него сбить, вот вас и пытались отфутболить".

"Ничего себе, первый раз вижу задувку на драгере без мундштука".

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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