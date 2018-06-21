"Віз пиво і надихався парами": поліція не хотіла оформлювати ДТП з п'яним водієм фури (відео)

У мережі запідозрили зв'язок нетверезого водія-винуватця аварії з правоохоронцями

На Одеській трасі п'яний водій фури врізався в автомобіль. На місце події викликали поліцейських, проте "копи" пропонували власнику авто не оформлювати ДТП. Про інцидент розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Це просто #epicfail якийсь! Сьогодні вранці, десь о 04:50, на 67-му кілометрі Одеської траси ось цей мужик на фурі в'їхав у нас. Коли він спробував вийти з кабіни - впав, бо був настільки п'яний, що не міг триматися на ногах. За його словами, він везе пиво з заводу "Оболонь", мабуть "надихався парами". Стояв, мукав щось там, а потім видав: "які у вас там ушкодження, це дрібниці", а потім хотів втекти. Ми йому це зробити не дали, і викликали поліцію", - розповів автор публікації.

"Але некомпетентність поліції, яка прибула на місце, м'яко кажучи, вражає. Вони подякували, що ми затримали п'яного водія, а потім почали розповідати нам, що для нас буде краще, якщо ми не будемо оформлювати ДТП, аргументуючи це тим, що п'яний водій буде писати на нас скаргу за те, що ми його затримали і нібито завдали якісь травми", - зазначив він.

"Я їм повідомив, що у мене в машині є відеореєстратор, на якому все чітко видно. І тільки після цього вони вирішили все оформити", - розповів постраждалий.

"Про розмови на "ти" і неповажне ставлення з боку співробітників, я навіть не буду згадувати. Чого варта тільки задувка водія фури на "драгері" без мундштука (зацініть на відео). Це як взагалі? Ок, я попався "бойовий", і відстояв своє право, а якщо б це був звичайний громадянин, що тоді?" – обурився він.



"P. S: відео з реєстратора спеціально не викладаю, соррі. Залишу для суду", - додав автор публікації.

Відео: Водій фури влаштував аварію (facebook.com/KyivOperativ)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Знайомі поліцейські кажуть, що без мундштука драгер використовували тільки для перевірки наявності алкоголю. А вже при складанні протоколу процедура не була порушена. Це просто треш. Якщо саме таким чином "копи" фіксували, чи перебував він у стані алкогольного сп'яніння... Жоден суд не визнає такі результати. Я в шоці з некомпетентності поліцейських".

"Судячи з описаної поведінки поліції, вони навіть дуже в темі".

"Судячи з поведінки, "копи" чомусь були зацікавлені відмазати п'яного водія. Задувка без мундштука тому доказ. А тепер уявіть, що п'яний "оболонець" в'їхав в елітну іномарку сина глави області або прокурора".

"Хотіли нормально бабла збити з нього, от вас і намагалися відфутболити".

"Нічого собі, перший раз бачу задувку на драгері без мундштука".

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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