На ходу викидав документи: у Києві п'яний водій намагався обдурити поліцейських

Фото: Нетверезий водій (Колаж РБК-Україна)

Після затримання водій стверджував, що він пішохід

У столиці нетверезий водій їхав на автомобілі по тротуару, а потім намагався переконати поліцейських, що він пішохід. Відео події опублікували на YouTube-каналі "Київ Оперативний"

Інцидент стався в понеділок, 6 серпня, близько 11 вечора, недалеко від вулиці Косенко в Києві. Патрульні поліцейські помітили нетверезого чоловіка, який ходив навколо автомобіля Opel з європейськими номерами SZ7158H і наклейкою на задньому склі організації "Авто Євро сила". Так як нікого поруч не було, вони припустили, що автомобіль належить нетверезому чоловікові.

Поліцейські провели з ним профілактичну бесіду про неприпустимість водіння в нетверезому вигляді. Чоловік з ними погодився і його відпустили.

Менш ніж через півгодини, поліцейські помітили цей же автомобіль в русі. Opel з європейськими номерами SZ7158H пересувався по тротуару, а за кермом сидів той самий чоловік, з яким вони провели бесіду.

Побачивши поліцейських, водій почав на ходу викидати через вікно документи, а потім і ключі від машини. Потім він спробував втекти, але не зміг і впав.

Патрульні поліцейські затримали його. Він почав скаржитися на те, що його побили і вимагав викликати швидку допомогу. Крім того, він відмовився проходити тест на драггере і стверджував, що він не їхав, а йшов по тротуару.

Поліцейські повідомили, що автомобіль "героя" перемістять на штрафмайданчик, бо він заважає місцевим жителям. До речі, виявилося, що автомобіль несправний, та як за невеликий період часу під ним утворилася калюжа рідини, імовірно, олії.

Відео: "Я не їхав!" (YouTube/"Київ Оперативний")

До речі, раніше ми писали, що 17-річна дівчина без прав врізалася в авто "копів", а потім збила пішоходів.

А також про те, що дерево перебігло дорогу машині патрульних поліцейських.

Відео: РБК-Україна