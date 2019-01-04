У Вінницькій області 11-річний хлопчик загинув у результаті ДТП (фото)

Фото: місце аварії (vn.npu.gov.ua)

Аварія сталася 5 січня між селами Уланів і Сальница

У Вінницькій області сталася чергова смертельна дорожньо-транспортна пригода - у п'ятницю, 4 січня, жертвою аварії стала одинадцятирічна дитина. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Інцидент трапився в Хмільницькому районі між селами Уланів і Сальница близько години дня.

Зазначається, що автомобіль "Volkswagen", пасажиром якого був хлопчик, під час зустрічного роз'їзду врізався в "Renault" . Внаслідок отриманих травм дитина загинула.

Фото: vn.npu.gov.ua

У поліції розповіли, що на місце аварії прибули слідчі та криміналісти, які встановлюють причини та обставини автопригоди.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК україни - порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Фото: vn.npu.gov.ua

Як повідомлялося раніше, в Києві у лікарні помер чоловік через три дні після того, як його збив п'яний водій "Maserati Levante" на переході у Дарницькому районі.

Також ми писали про те, що 3 січня у Львівській областиавтоцистерна зіткнулася з двома мікроавтобусами, в результаті чого загинули 2 людини і ще 5 були поранені.

Нагадаємо, 1 січня у Миколаївській області в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 осіб, ще 2 були травмовані.