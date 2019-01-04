В Винницкой области 11-летний мальчик погиб в результате ДТП (фото)

Фото: место аварии (vn.npu.gov.ua)

Авария произошла 5 января между селами Уланов и Сальница

В Винницкой области произошло очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие - в пятницу, 4 января, жертвой аварии стал одиннадцатилетний ребенок. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Инцидент случился в Хмельницком районе между селами Уланов и Сальница около часа дня.

Отмечается, что автомобиль "Volkswagen", пассажиром которого был мальчик, во время встречного разъезда врезался в "Renault" . В результате полученных травм ребенок погиб.

Фото: vn.npu.gov.ua

В полиции рассказали, что на место аварии прибыли следователи и криминалисты, которые устанавливают причины и обстоятельства автопроисшествия.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК - нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Фото: vn.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, в Киеве в больнице умер мужчина через три дня после того, как его сбил пьяный водитель "Maserati Levante" на переходе в Дарницком районе.

Также мы писали о том, что 3 января во Львовской областиавтоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, в результате чего погибли 2 человека и еще 5 были ранены.

Напомним, 1 января в Николаевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще 2 были травмированы.