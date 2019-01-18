У Вінницькій області домашній пес ледь не загриз свою господиню

Колаж РБК-Україна

Жінка перебуває в реанімації і медики намагаються зберегти її життя

В селі Висщеольчедаїв домашня собака сильно покусала свою літню господиню. Про це повідомляє видання Vinbazar.

Інцидент стався у четвер, 17 січня в селі Вищеольчедаїв Мурованокуриливецкого району Вінницької області. Домашня собака накинулася на свою 77-річну господиню і дуже сильно її покусала.

Жінку в напівнепритомному стані знайшов син, який повернувся ввечері з роботи. Він негайно викликав медичну допомогу. Медики діагностували у жінки множинні рвані рани на тілі, переломи рук. Її госпіталізували і екстрено провели операцію по ампутації однієї з верхніх кінцівок.

Як лікарі припустили, переломи рук з'явилися після того, як жінка намагалася захищатися від пса.

На даний момент пенсіонерка перебуває в реанімації і медики роблять все можливе, щоб врятувати жінці життя.

Ветеринарна служба вилучила собаку і відправила під спостереження. На даний момент вони проводять всі необхідні аналізи, так як підозрюють, що собака заражена сказом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у житловому будинку Києва собака покусала двох жінок.

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А також розповідали про те, що керівника біологічної лабораторії з'їв її власний вихованець.

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