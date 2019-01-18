В Винницкой области домашний пес чуть не загрыз свою хозяйку

Коллаж РБК-Украина

Женщина находится в реанимации и медики пытаются сохранить ее жизнь

В селе Высшеольчедаев домашняя собака сильно покусала свою пожилую хозяйку. Об этом сообщает издание Vinbazar.

Инцидент произошел в четверг, 17 января в селе Высшеольчедаев Мурованокуриливецкого района Винницкой области. Домашняя собака набросилась на свою 77-летнюю хозяйку и очень сильно ее искусала.

Женщину в полубессознательном состоянии нашел сын, который вернулся вечером с работу. Он немедленно вызвал медицинскую помощь. Медики диагностировали у женщины множественные рваные раны на теле, переломы рук. Ее госпитализировали и экстренно провели операцию по ампутации одной из верхних конечностей.

Как предположили врачи, переломы рук появились после того, как женщина пыталась защищаться от пса.

На данный момент пенсионерка находится в реанимации, и медики делают все возможное, чтобы спасти женщине жизнь.

Ветеринарная служба изъяла собаку и отправила под наблюдение. На данный момент они проводят все необходимые анализы, так как подозревают, что собака заражена бешенством.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в жилом доме Киева собака покусала двух женщин.

У одной из пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести. Женщину в срочном порядке спустили с 18-го этажа и передали в руки скорой помощи.

А также рассказывали о том, что руководителя биологической лаборатории съел ее собственный питомец.

Женщину огромный крокодил буквально растерзал на кусочки.