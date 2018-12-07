Водій в'їхав у натовп людей, аби вбити рідну сестру

Суд відпустив підозрюваного в умисному вбивстві з-під варти під заставу
У Закарпатській області в місті Виноградів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - чоловік на автомобілі скоїв наїзд на п'ятьох людей, внаслідок чого загинула жінка. Як розповіли у п'ятницю, 7 грудня, у відділі комунікації поліції Закарпатської області, загиблою виявилася сестра водія.
Правоохоронці з'ясували, що 35-річний чоловік, рухаючись на автомобілі марки "Mitsubishi Lancer" по вулиці Космонавтів у райцентрі, на грунті неприязних стосунків навмисно збив свою 34-річну рідну сестру, яка була в компанії свого співмешканця і трьох сусідів.
Усі постраждалі отримали тілесні ушкодження середнього та легкого ступенів тяжкості, а жінка від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні лікарні.
Поліцією було порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства (частина 1 статті 115) та порушення безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування (частина 1 статті 286). Також працівники слідчого відділу Виноградівського проводять розслідування.
Зазначається, що в суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави. Після внесення вказаної суми чоловіка відпустили з-під варти за місцем свого проживання.
Раніше повідомлялося, що 5 грудня в Бахмуті Донецької області водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів.
Також ми писали про те, що в кінці листопада в місті Сватове Луганської області сталася ДТП, в результаті якої загинули двоє людей і ще п'ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, у Вінницькій області у Гайсині сталася потрійна ДТП, в результаті якого загинула 14-річна дівчинка - після аварії з кузова вантажівки злетіла колода, яка і вбила підлітка.
Відео: РБК-Україна