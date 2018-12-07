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Водій в'їхав у натовп людей, аби вбити рідну сестру

STYLERПодії    07.12.2018 - 16:46
Водій в'їхав у натовп людей, аби вбити рідну сестру
Ілюстративне зображення (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд відпустив підозрюваного в умисному вбивстві з-під варти під заставу

У Закарпатській області в місті Виноградів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - чоловік на автомобілі скоїв наїзд на п'ятьох людей, внаслідок чого загинула жінка. Як розповіли у п'ятницю, 7 грудня, у відділі комунікації поліції Закарпатської області, загиблою виявилася сестра водія.

Правоохоронці з'ясували, що 35-річний чоловік, рухаючись на автомобілі марки "Mitsubishi Lancer" по вулиці Космонавтів у райцентрі, на грунті неприязних стосунків навмисно збив свою 34-річну рідну сестру, яка була в компанії свого співмешканця і трьох сусідів.

Усі постраждалі отримали тілесні ушкодження середнього та легкого ступенів тяжкості, а жінка від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні лікарні.

Поліцією було порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства (частина 1 статті 115) та порушення безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування (частина 1 статті 286). Також працівники слідчого відділу Виноградівського проводять розслідування.

Зазначається, що в суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави. Після внесення вказаної суми чоловіка відпустили з-під варти за місцем свого проживання.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня в Бахмуті Донецької області водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів.

Також ми писали про те, що в кінці листопада в місті Сватове Луганської області сталася ДТП, в результаті якої загинули двоє людей і ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Вінницькій області у Гайсині сталася потрійна ДТП, в результаті якого загинула 14-річна дівчинка - після аварії з кузова вантажівки злетіла колода, яка і вбила підлітка.

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