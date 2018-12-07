Водитель въехал в толпу людей, чтобы убить родную сестру

Иллюстративное изображение (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд отпустил подозреваемого в умышленном убийстве из-под стражи под денежный залог

В Закарпатской области в городе Виноградов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - мужчина на автомобиле совершил наезд на пятерых человек, в результате чего погибла женщина. Как рассказали в пятницу, 7 декабря, в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, погибшей оказалась сестра водителя.

Правоохранители выяснили, что 35-летний мужчина, двигаясь на машине марки "Mitsubishi Lancer" по улице Космонавтов в райцентре, на почве неприязненных отношений умышленно сбил свою 34-летнюю родную сестру, которая была в компании своего сожителя и трех соседей.

Все пострадавшие получили телесные повреждения средней и легкой степеней тяжести, а женщина от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы.

Полицией было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) и нарушения безопасности дорожного движения, что привело к травмам (часть 1 статьи 286). Также работники следственного отдела Виноградовского проводят расследование.

Отмечается, что в суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. После внесения указанной суммы мужчину отпустили из-под стражи по месту своего проживания.

Ранее сообщалось, что 5 декабря в Бахмуте Донецкой области водитель сбил трех 11-летних детей-пешеходов.

Также мы писали о том, что в конце ноября в городе Сватово в Луганской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей и еще пятеро получили ранения.

Напомним, в Винницкой области в Гайсине произошло тройное ДТП, в результате которого погибла 14-летняя девочка - после аварии из кузова грузовика слетело бревно, которое и убило подростка.

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Видео: РБК-Украина