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Водяний стовп до небес: з'явилося відео аномального смерчу на Кіпрі

STYLERПодії    03.01.2019 - 14:59

Водяний смерч на Кіпрі (відео: youtube.com)

У перший день нового року відпочиваючі в районі курортного міста Кіренія на острові Кіпр стали свідками неймовірно видовищного природного явища – водяного смерчу. Воронка з води і повітря, що рухалася по поверхні Середземного моря потрапила на відео, яке опублікували російські та зарубіжні ЗМІ.

В цей день в Кіренії була штормова погода - через деякий недалеко від берега утворився "стовп", який рухався побережжям. Жителям міста і туристам вдалося засняти це рідкісне і неймовірно видовищне явище природи з різних ракурсів.

Для довідки: водяний смерч - це воронкоподібний повітряно-водяний вихор, за своєю природою подібний до звичайного смерчу, що утворюється над великим водоймищем і з'єднаний із хмарою. На відміну від смерчу на суші, водяний смерч недовговічний - він "живе" всього 15-30 хвилин.

Водяний смерч на Кіпрі (відео: youtube.com)

Нагадаємо, раніше ми публікували відео, на якому зображена масштабна вогняна стихія в Малібу, Каліфорнія.

Також ми повідомляли про те, що в Румунії стався землетрус магнітудою 5,8 балів.

До речі, у Фінляндії з-за шторму тисячі людей залишилися без світла.

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