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Водяной столб до небес: появилось видео аномального смерча на Кипре

STYLERПроисшествия    03.01.2019 - 14:59

Водяной смерч на Кипре (видео: youtube.com)

В первый день нового года отдыхающие в районе курортного города Кирения на острове Кипр стали свидетелями невероятно зрелищного природного явления – водяного смерча. Двигавшаяся по поверхности Средиземного моря воронка из воды и воздуха попала на видео, которое опубликовали российские и зарубежные СМИ.

В этот день в Кирении была штормовая погода - через некоторое недалеко от берега образовался "столб", который двигался по узбережью. Жителям города и отдыхающим удалось запечатлеть это редкое и невероятно зрелищное явление природы с разных ракурсов.

Для справки: водяной смерч - это воронкообразный воздушно-водяной вихрь, по своей природе подобный обычному смерчу, образующийся над большим водоемом и соединенный с облаком. В отличие от смерча на суше, водяной смерч недолговечен - он "живет" всего 15-30 минут.

Водяной смерч на Кипре (видео: youtube.com)

Напомним, ранее мы публиковали видео, на котором запечатлена масштабная огненная стихия в Малибу, Калифорния.

Также мы сообщали о том, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов.

Кстати, в Финляндии из-за шторма тысячи людей остались без света.

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