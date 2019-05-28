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Батько не догледів: на Волині потонув у ставку півторарічний хлопчик

STYLERПодії    28.05.2019 - 11:14
Батько не догледів: на Волині потонув у ставку півторарічний хлопчик
Ілюстративне фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Дитину виявили у копанці без ознак життя

Дитина втопилася у ставку на території приватного обійстя у Ковелі на Волині. За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрія Дідковського, трагедія сталася ще 22 травня, передає місцеве видання Район.іп.іа.

Зазначається, що за півторарічним хлопчиком повинен був стежити батько, бо мама дитини виїхала за кордон.

Близько половини десятого вечора дитина зникла. Чоловік повідомив про зникнення сина поліції.

Через деякий час рятувальники виявили тіло малюка у копанці на вулиці Богуна.

Медики лише змогли констатувати смерть.

Батько не догледів: на Волині потонув у ставку півторарічний хлопчик

Ілюстративне фото: поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Закарпатській області в селищі Буштино Тячівського район під мостом через річку Теребля виявили тіло дівчинки приблизно 8-10 років. В обласній адміністрації повідомили, що про особу дитини не встановлено, й за останні пару тижнів повідомлень про зникнення дітей у регіоні не було.

Також ми писали про те, що в Черкасах медикам вдалося оживити дитини після півгодинної зупинки серця.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області двоє хлопчиків потонули в зрошувальному каналі.

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