Отец не уследил: на Волыни утонул в пруду полуторагодовалый мальчик

Иллюстративное фото (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Ребенка обнаружили в копанке без признаков жизни

Ребенок утонул в пруду на территории частного подворья в Ковеле на Волыни. По словам начальника отдела по вопросам гражданской защиты и экологической безопасности Юрия Дидковского, трагедия произошла еще 22 мая, передает местное издание Район.іп.uа.

Отмечается, что за полуторагодовалым мальчиком должен был следить отец, так как мама ребенка уехала за границу.

Около половины десятого вечера ребенок исчез. Мужчина сообщил о пропаже сына полиции.

Через некоторое время спасатели обнаружили тело малыша в копанке на улице Богуна.

Медики только смогли констатировать смерть.

Иллюстративное фото: полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, недавно в Закарпатской области в поселке Буштино Тячивского район под мостом через реку Теребля обнаружили тело девочки приблизительно 8-10 лет. В областной администрации сообщили, что личность ребенка не установлена, и за последние пару недель сообщений о пропаже детей в регионе не было.

Также мы писали о том, что в Черкассах медикам удалось оживить ребенка после получасовой остановки сердца.

Напомним, ранее в Запорожской области двое мальчиков утонули в оросительном канале.