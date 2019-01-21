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"Я тут тра**аю всіх": в Ужгороді буянили п'яні араби (відео 18+)

STYLERПодії    21.01.2019 - 13:35

Відео: YouTube / Karpatska Sich

В Ужгороді вночі на свято Водохреща араби-іноземці в нетверезому стані їздили на автомобілі вулицями міста і потрапили в ДТП. Відповідне відео опубліковане на TouTube-каналі "Karpatska Sich".

На кадрах видно, як водій з розбитою головою і кров'ю на обличчі вийшов з машини, і на зауваження випадкового перехожого - навіщо сідати за кермо п'яним - почав буянити і брутально лаятися.

Також він намагався кинутися на свідка, але інші товариші горе-водія утримували і намагалися відвести чоловіка з місця аварії.

"Чому ти фоткаешь, бл**ь!? Пішов на**й!.. Я тут тра**аю всіх", - кричав іноземець.

Друзі агресивного чоловіка зверталися до нього на ім'я Карім. Вони намагалися втихомирити і стримували його.

&quot;Я тут тра**аю всіх&quot;: в Ужгороді буянили п'яні араби (відео 18+)

Скріншот

"Чому ви так себе ведете в Україні?" - запитав ужгородець.

Винуватець ДТП ніби трохи заспокоївся і навіть спробував виправдовуватися: "Ми не сміття. Ми люди, як ви".

Водночас питання - навіщо сідати за кермо п'яним - всіляко ігнорував.

&quot;Я тут тра**аю всіх&quot;: в Ужгороді буянили п'яні араби (відео 18+)

Скріншот

Незабаром підійшов поліцейський і попросив іноземця пред'явити документи на автомобіль. Карім знову став проявляти агресію по відношенню до свідка.

Як з'ясувалося, у іноземців були незаконно видані посвідчення на тимчасове проживання.

Коли до них підійшли ще кілька товаришів, їх агресія спалахнула з новою силою: посипалися погрози і образи.

&quot;Я тут тра**аю всіх&quot;: в Ужгороді буянили п'яні араби (відео 18+)

Скріншот

У коментарях до відео користувачі мережі досить емоційно обурюються такою поведінкою іноземців:

"Здати в посольство країни. Там за п'янку їм буде весело";

"Вони не представляють нікого і несуть відповідальність за свої дії. Якщо вони помиляються, вони повинні бути притягнуті до відповідальності"...

&quot;Я тут тра**аю всіх&quot;: в Ужгороді буянили п'яні араби (відео 18+)

Скрін: YouTube / Karpatska Sich

Як повідомлялося раніше, в жовтні в Ужгороді на двох подростков, займалися спортом, накинулася і побила компанія ромів.

Також ми писали про те, що в одному з районів Запоріжжя сім'я ромів викрала з лікарні трьох власних дітей.

Нагадаємо, нещодавно у Києві внаслідок бійки зі стріляниною біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту на вулиці Борщагівській ддвоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчину задули перцем.

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