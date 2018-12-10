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Стрельба возле общежития КПИ: стали известны детали (видео)

STYLERПроисшествия    10.12.2018 - 15:31

Видео: YouTube / Informator.ua

В Киеве вследствие драки со стрельбой возле общежития на территории Киевского политехнического института на улице Борщаговской двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули перцем. Как сообщает "Информатор" со ссылкой на друзей пострадавших, конфликт произошел с незнакомцами, которые пытались насильно посадить одну из девушек в машину.

За нее вступились друзья, после чего началась драка и прозвучали выстрелы.

Отмечается, что после этого неизвестные скрылись на автомобиле.

На месте происшествия полиция изъяла гильзы и установили всех участников драки.

Стрельба возле общежития КПИ: стали известны детали (видео)

Скриншот: YouTube / Informator.ua

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство".

По информации правоохранителей, около общежития возник спор между двумя компаниями, который перерос в драку с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников конфликта несколько раз выстрелил вверх.

Стрельба возле общежития КПИ: стали известны детали (видео)

Скриншот: YouTube / Informator.ua

Как мы писали ранее, в Киеве в Дарницком районе на Харьковском массиве между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, который закончился масштабной дракой и поножовщиной

Как сообщалось, ранее в Киеве иностранец зарезал мужчину, а потом всю ночь бегал с ножом по району.  

Напомним, ранее в Киеве постоялец хостела на улице Алма-Атинской напал на своего соседа после распития алкогольных напитков

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