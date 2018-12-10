Стрілянина біля гуртожитку КПІ: стали відомі деталі (відео)

Відео: YouTube / Informator.ua

У Києві внаслідок бійки зі стріляниною біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту на вулиці Борщагівській двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчину задули перцем. Як повідомляє "Інформатор" із посиланням на друзів постраждалих, конфлікт стався з незнайомцями, які намагалися насильно посадити одну з дівчат у машину.

За неї заступилися друзі, після чого почалася бійка і пролунали постріли.

Зазначається, що після цього невідомі зникли на автомобілі.

На місці події поліція вилучила гільзи і встановили всіх учасників бійки.

Скріншот: YouTube / Informator.ua

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "Хуліганство".

За інформацією правоохоронців, біля гуртожитку виникла суперечка між двома компаніями, яка переросла у бійку із застосуванням газових балончиків. Крім того, один з учасників конфлікту кілька разів вистрілив вгору.

Скріншот: YouTube / Informator.ua

Як ми писали раніше, в Києві у Дарницькому районі на Харківському масиві між двома компаніями молодих людей стався конфлікт, який закінчився масштабною бійкою і різаниною.

Як повідомлялося, раніше в Києві іноземець зарізав чоловіка, а потім всю ніч бігав з ножем по району.

Нагадаємо, раніше в Києві постоялець хостелу на вулиці Алма-Атинській напав на свого сусіда після розпиття алкогольних напоїв.

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Відео: РБК-Україна