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"Я здесь тра**аю всех": в Ужгороде буянили пьяные арабы (видео 18+)

STYLERПроисшествия    21.01.2019 - 13:35

Видео: YouTube / Karpatska Sich

В Ужгороде ночью на праздник Крещения арабы-иностранцы в нетрезвом состоянии ездили на автомобиле по улицам города и попали в ДТП. Соответствующее видео опубликовано на TouTube-канале "Karpatska Sich".

На кадрах видно, как водитель с разбитой головой и кровью на лице вышел из машины, и на замечания случайного прохожего - зачем садиться за руль пьяным - стал буянить и грубо ругаться.

Также он пытался броситься на свидетеля, но другие товарищи горе-водителя удерживали и пытались увести мужчину с места аварии.

"Почему ты фоткаешь, бл**ь!? Пошел на**й!.. Я здесь тра**аю всех", - кричал приезжий.

Друзья агрессивного мужчины обращались к нему по имени Карим. Они пытались утихомирить и сдерживали его. 

&quot;Я здесь тра**аю всех&quot;: в Ужгороде буянили пьяные арабы (видео 18+)

Скриншот

"Почему вы так себя ведете в Украине?" - спросил ужгородец.

Виновник ДТП вроде как немного успокоился и даже попытался оправдываться: "Мы не мусор. Мы люди, как вы".

В то же время вопросы - зачем садиться за руль пьяным - всячески игнорировал. 

&quot;Я здесь тра**аю всех&quot;: в Ужгороде буянили пьяные арабы (видео 18+)

Скриншот

Вскоре подошел полицейский и попросил иностранца предьявить документы на автомобиль. Карим снова стал проявлять агрессию по отношению к свидетелю.

Как выяснилось, у иностранцев были незаконно выданные удостоверения на временное проживание. 

Когда к ним подошли еще несколько собратьев, их агрессия вспыхнула с новой силой: посыпались угрозы и оскорбления.

&quot;Я здесь тра**аю всех&quot;: в Ужгороде буянили пьяные арабы (видео 18+)

Скриншот

В комментариях к видео пользователи сети довольно эмоционально возмущаются таким поведением иностранцев: 

"Сдать в посольство их страны. Там за пьянку им будет весело﻿";

"Они не представляют никого и несут ответственность за свои действия. Если они ошибаются, они должны быть привлечены к ответственности"...

&quot;Я здесь тра**аю всех&quot;: в Ужгороде буянили пьяные арабы (видео 18+)

Скрин: YouTube / Karpatska Sich

Как сообщалось ранее, в октябре в Ужгороде на двух подростков, занимавшихся спортом, набросилась и избила компания ромов

Также мы писали о том, что в одном из районов Запорожья семья ромов похитила из больницы троих собственных детей

Напомним, недавно в Киеве вследствие драки со стрельбой возле общежития на территории Киевского политехнического института на улице Борщаговской двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули перцем

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