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"Я не встиг загальмувати": у Києві авто збило дівчинку (відео)

STYLERПодії    28.10.2018 - 11:55

Відео: ДТП на Виноградарі (YouTube/Informator)

27 жовтня в Києві близько 21:30 відбулося серйозне ДТП. У мікрорайоні Виноградар автомобіль Volkswagen збив дівчинку-підлітка. За словами постраждалої, вона переходила дорогу на миготливе зелене світло світлофора, передає Інформатор. Аварія сталася на перетині вулиць Вишгородської та проспекту Правди.

Коли дитина переходила дорогу на пішохідному переході, через автомобілі виїхала машина Volkswagen і збила дівчинку. На місце ДТП виїхали медики і надали допомогу потерпілій. Водій стверджує, що він просто не встиг загальмувати, а дівчинка переходила дорогу на червоне світло.

&quot;Я не встиг загальмувати&quot;: у Києві авто збило дівчинку (відео)&quot;Я не встиг загальмувати&quot;: у Києві авто збило дівчинку (відео)Фото: ДТП в Києві (kiev.informator.ua)

"Я їхав на зелене світло, переді мною був пікап, який різко зупинився, коли перед ним вибігла дівчинка. Я не встиг загальмувати, звернув у бік і через секунду вона була у мене на капоті. Не знаю, як у неї міг бути зелене для переходу, вона бігла на червоне", - розповів чоловік, який був за кермом.

У підлітка діагностували невеликий струс. На місце аварії приїхали батьки дівчинки. Вони спробували розібратися з водієм іномарки, який наїхав на їх дитину. Патрульні вважають, що постраждала перебігала дорогу на червоне світло.

Нагадаємо, що в мережі висміяли п'яного водія, який раніше потрапив в курйозне ДТП (відео).

Також ми раніше писали, що "Дизель шоу" показали зворушливі кадри перед аварією (відео).

 

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