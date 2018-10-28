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"Я не успел затормозить": в Киеве авто сбило девочку (видео)

STYLERПроисшествия    28.10.2018 - 11:55

Видео: ДТП на Виноградаре (YouTube/Informator)

27 октября в Киеве около 21:30 произошло серьезное ДТП. В микрорайоне Виноградарь автомобиль Volkswagen сбил девочку-подростка.  По словам пострадавшей, она переходила дорогу на мигающий зеленый свет светофора, передает Информатор. Авария произошла на пересечении улиц Вышгородской и проспекта Правды.

Когда ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе, из-за автомобилей выехала машина Volkswagen и сбил девочку. На место ДТП выехали медики и оказали помощь пострадавшей. Водитель же утверждает, что он просто не успел затормозить, а девочка переходила дорогу на красный свет.

&quot;Я не успел затормозить&quot;: в Киеве авто сбило девочку (видео)&quot;Я не успел затормозить&quot;: в Киеве авто сбило девочку (видео)Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

"Я ехал на зеленый, передо мной был пикап, который резко остановился, когда перед ним выбежала девочка. Я не успел затормозить, свернул в сторону и через секунду она была у меня на капоте. Не знаю, как у нее мог быть зеленый для перехода, она бежала на красный", - рассказал мужчина, который был за рулем.

У подростка диагностировали небольшое сотрясение. На место аварии приехали родители девочки. Они попытались разобраться с водителем иномарки, наехавшей на их ребенка. Патрульные считают, что пострадавшая перебегала дорогу на красный свет.

Напомним, что в сети высмеяли пьяного водителя, который ранее попал в курьезное ДТП (видео).

Также мы ранее писали, что в "Дизель шоу" показали трогательные кадры перед аварией (видео).

 

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