Задушив дротом від "зарядки": поліція затримала небезпечного злочинця

Відео: Відділ комунікації поліції Києва (youtube.com)

У Києві поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві знайомої. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник задушив колишню дружину товариша кабелем від зарядного пристрою. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

Напередодні у своїй квартирі колишній чоловік потерпілої із трьома товаришами розпивав спиртні напої. У помешкання приїхала жінка, яка припинила застілля та вирішила відвезти "господаря свята" до сестри.

Жінка вже вийшла на вулицю, однак згадала, що не зачинила вхідні двері квартири, і повернулася. У помешканні між нею та одним із "гостей" виникла сварка, у результаті якої чоловік схопив кабель від зарядного пристрою та задушив жінку.

Фото з місця події (facebook.com/UA.KyivPolice/)

Поліція затримала 37-річного жителя Києва. Як виявилося, він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 "умисне вбивство" ККУ. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

До речі, з'явилися подробиці масового вбивства в Одеській області -підозрюваний зарубав сокирою і зарізав ножем чотирьох людей через ревнощі.

Нагадаємо, Запорізький апеляційний суд залишив під вартою ймовірного виконавця вбивства бійця АТО, активіста Віталія Олешка.