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Задушил проводом от "зарядки": полиция задержала опасного преступника

STYLERПроисшествия    09.01.2019 - 13:54

Видео: Отдел коммуникации полиции Киева (youtube.com)

В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве знакомой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник задушил бывшую жену товарища кабелем от зарядного устройства. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Накануне в своей квартире бывший муж потерпевшей с тремя товарищами распивал спиртные напитки. В квартиру приехала женщина, которая прекратила застолье и решила отвезти "хозяина праздника" к сестре.

Женщина уже вышла на улицу, но вспомнила, что не закрыла входную дверь квартиры, и вернулась. В квартире между ней и одним из "гостей" возникла ссора, в результате которой мужчина схватил кабель от зарядного устройства и задушил женщину.

 

Фото с места происшествия (facebook.com/UA.KyivPolice/)

Полиция задержала 37-летнего жителя Киева. Как оказалось, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "умышленное убийство" УКУ. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кстати, появились подробности массового убийства в Одесской области -подозреваемый зарубил топором и зарезал ножом четырех человек из-за ревности.

Напомним, Запорожский апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого исполнителя убийства бойца АТО, активиста Виталия Олешко.

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