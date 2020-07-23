Загадкова смерть волонтера Кучапіна в Києві: спливли нові деталі трагедії

Смерть волонтера Олексія Кучапіна в Києві, тіло якого виявили в орендованій квартирі у Дніпровському районі столиці через кілька днів після інформації про зникнення керівника "Дому милосердя", обросла новими подробицями та викликала додаткові питання.

У поліції стверджують, що на тілі загиблого не було виявлено ознак насильницької смерті. Водночас про точну причину смерті 39-річного чоловіка стане відомо лише після проведення судмедекспертизи.

Нині за фактом події триває розслідування. Правоохоронці відкрили провадження за статтею 1 ч. ст. 115 (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Але деякі підозрюють, що могло мати місце вбивство. Як аргумент наводиться активна волонтерська діяльність Кучапіна, який присвятив своє життя допомозі тим, хто залишився без даху над головою, сиротам, інвалідам та іншим знедоленим. Нібито через це чоловік нажив собі багатьох недоброзичливців у правоохоронних органах.

"Кучапін, який допомагав безхатченкам (і бісивши цим ментів), "помер природною смертю" на закривавленому і спішно винесеному на смітник дивані", - пише журналіст Денис Бігус у своєму Facebook.

фото: facebook.com/monti.czardas

Священик УПЦ МП Захарій Керстюк опублікував в мережі більше знімків закривавленого дивана, який винесли з квартири та залишили біля смітника на вулиці. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

"...Від мешканців будинку волонтери дізналися, що поліція приїздила сюди пізно ввечері 20.07, і нікому про це не повідомила. Тіло поліція винесла з квартири близько 2:00 ночі вже 21.07, а диван винесли якісь люди близько 3:00. Також вся квартира повністю вимита і вичищена, там зараз як в операційній. Також квартира не була опечатана, як це зазвичай робиться, а просто ключі віддали господареві, який будучи дуже наляканим, тільки сказав: "Ви не змогли захистити його, не зможете і мене", і кинув трубку. І найважливіше - поліція приховує тіло..." - написав він у Facebook.

фото: скрін поста facebook.com/Hiitisnotme

Також стало відомо, що у Кучапіна 11 липня - за п'ять днів до поїздки в Дніпро - народилася донька. Про це розповіли волонтери в пабліку Suka Zhizn.

Фото: скрін поста facebook.com/sZhizn

Раніше повідомлялося, що в поліції в розшук чоловіка оголосили не відразу, а лише через п'ять днів після зникнення. Принаймні, повідомлення від правоохоронців з'явилося тільки 21 липня.