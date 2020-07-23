Загадочная смерть волонтера Кучапина в Киеве: всплыли новые детали трагедии

Смерть волонтера Алексея Кучапина в Киеве, тело которого обнаружили в арендованной квартире в Днепровском районе столицы спустя несколько дней после информации о пропаже руководителя "Дома милосердия", обросла новыми подробностями и вызвала дополнительные вопросы.

В полиции утверждают, что на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти. В то же время о точной причине смерти 39-летнего мужчины станет известно только после проведения судмедэкспертизы.

В настоящее время по факту происшествия продолжается расследование. Правоохранители открыли производство по статье ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Но некоторые подозревают, что могло иметь место убийство. Как аргумент приводится активная волонтерская деятельность Кучапина, который посвятил свою жизнь помощи тем, кто остался без крыши над головой, сиротам, инвалидам и другим обездоленным. Якобы из-за этого мужчина нажил себе многих недоброжелателей в правоохранительных органах.

"Помогавший бездомным (и бесивший этим ментов) Кучапин "умер естественной смертью" на окровавленном и спешно вынесенным на мусорку диване", - пишет журналист Денис Бигус в своем Facebook.

фото: facebook.com/monti.czardas

Священник УПЦ МП Захарий Керстюк опубликовал в сети больше снимков окровавленного дивана, который вынесли из квартиры и оставили возле мусорки на улице. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

"...От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила. Тело полиция вынесла с квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00. Также квартира вся полностью вымыта и вычищенная, там сейчас как в операционной. Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: "Вы не смогли защитить его, не сможете и меня", и кинул трубку. И самое важное - полиция скрывает тело..." - написал он в Facebook.

фото: скрин поста facebook.com/Hiitisnotme

Также стало известно, что у Кучапина 11 июля - за пять дней до поездки в Днепр - родилась дочка. Об этом рассказали волонтеры в паблике Suka Zhizn.

Фото: скрин поста facebook.com/sZhizn

Ранее сообщалось, что в полиции в розыск мужчину объявили не сразу, а лишь спустя пять дней после исчезновения. По крайней мере, сообщение от правоохранителей появилось только 21 июля.