Загадкове самогубство школяра під Донецьком: деталі НП

Самогубство вчинив 11-річний школяр в Слов'янську Донецької області. Надзвичайна подія сталася ще в понеділок 22 квітня, повідомляє прес-служба поліції Слов'янська.

Повішену дитину знайшла власна мати. 49-річна жінка викликала швидку допомогу, а медики, в свою чергу, звернулися в поліцію. На превеликий жаль бригада швидкої вже була безсила.

Попередньо повідомляється, що хлопчик був один вдома, коли зважився на такий крок. Зараз поліція з'ясовує, що саме підштовхнуло дитину до суїциду.

У поліції повідомили, що родина вважалася благополучною, у дитини не було конфліктів ні в сім'ї, ні з однолітками.

Правоохоронці повідомили, що подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з позначкою (самогубство) КК України.

Самогубство 11-річного школяра в Слов'янську (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, 24-річний ветеран АТО вирішив покінчити життя самогубством і спробував зістрибнути з балкона багатоповерхівки у Хмельницькому.

Раніше ми повідомляли, що 14-річна школярка, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності вчинила самогубство в Кіровоградській області.

А також писали про те, що поліцейський врятував школярку від самогубства. Героїчний вчинок правоохоронця потрапив на відео.