На Закарпатті дівчину побили у відділку поліції: деталі НП і відео

На Закарпатті молоду дівчину побили прямо у відділенні поліції. Причому фізичні пошкодження їй завдала жінка-поліцейська. Про це розповіла сама постраждала, розмістивши відео у соціальних мережах.

Інцидент стався в Міжгірському відділенні поліції в ніч з 13 червня на 14 червня.

Дівчина на ім'я Валерія розповіла, що вона з подругами відпочивала в смт. Міжгір'я на алеї. До них підійшли молоді люди, почали ображати дівчат, поводилися агресивно, використовували нецензурну лексику.

Після чого дівчата викликали поліцію, Валерію та одного з хлопців відвезли у відділок для з'ясування обставин. Там, за словами дівчини, жінка-поліцейська знущалася з неї, в той час як її колеги-чоловіки просто спостерігали й посміхалися.

"Вона почала на мене наїжджати, почала обзивати сиротою. "Я повинна через тебе вставати, не висипатися"... Вона схопилася на мене, подряпала мене, вдарила по обличчю, штовхнула в стіну, почала мене бити. Я тримала її руки, щоб вона мене не била. Але вона почала мене штовхати в живіт", - розповіла Валерія і додала, що після інциденту їй довелося колоти заспокійливі, бо в неї є проблеми зі здоров'ям.

На Закарпатті у відділенні поліції побили дівчину (відео: Народний контроль Закарпаття/YouTube)

Валерія каже, що знову звернулася в поліцію, де з неї "зняли" побої. В Головному управлінні поліції Закарпатській області повідомили, що розпочали службове розслідування щодо інциденту.

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