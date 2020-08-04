На Закарпатті побили матір п'ятьох дітей: поліція шокована жорстокістю

На Закарпатті до смерті побили матір п'ятьох дітей (Колаж РБК-Україна)

Жінка померла від отриманих ран, а поліція затримала підозрюваного

У селі Велика Добронь Ужгородського району була по-звірячому побита багатодітна мати, у якої п'ятеро дітей. Постраждала вночі померла від отриманих травм, а поліція почала кримінальне розслідування.

Про трагедію стало відомо в ніч на 4 серпня, близько трьох годин. В Ужгородське районне відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Велика Добронь Ужгородського району констатовано смерть жінки. Деталі повідомили у виданні "Перший".

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вони виявили тіло 43-річної жінки, матері п'ятьох дітей. На тілі жінки були виявлені сліди насильницької смерті, численні синці та садна. В будинку був і виявлені сліди крові та пучки жіночого волосся. Тіло загиблої відправили на судмедекспертизу.

Відомо, що жінка проживала не одна, а вела спільне господарство з 46-річним чоловіком. Саме його поліція підозрює у нанесенні жінці тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала смерть.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового утримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Покарання за санкцією цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

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