ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Закарпатті побили матір п'ятьох дітей: поліція шокована жорстокістю

Закарпаття, Вівторок 04 серпня 2020 17:05
На Закарпатті побили матір п'ятьох дітей: поліція шокована жорстокістю
На Закарпатті до смерті побили матір п'ятьох дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Жінка померла від отриманих ран, а поліція затримала підозрюваного

У селі Велика Добронь Ужгородського району була по-звірячому побита багатодітна мати, у якої п'ятеро дітей. Постраждала вночі померла від отриманих травм, а поліція почала кримінальне розслідування.

Про трагедію стало відомо в ніч на 4 серпня, близько трьох годин. В Ужгородське районне відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Велика Добронь Ужгородського району констатовано смерть жінки. Деталі повідомили у виданні "Перший".

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вони виявили тіло 43-річної жінки, матері п'ятьох дітей. На тілі жінки були виявлені сліди насильницької смерті, численні синці та садна. В будинку був і виявлені сліди крові та пучки жіночого волосся. Тіло загиблої відправили на судмедекспертизу.

Відомо, що жінка проживала не одна, а вела спільне господарство з 46-річним чоловіком. Саме його поліція підозрює у нанесенні жінці тілесних ушкоджень, внаслідок яких настала смерть.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового утримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Покарання за санкцією цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Сумах відомий фотограф обманом заманив дитину і зґвалтував.

А також розповідали про те, що у Туреччині охорона пляжу побила українську модель і її друзів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України побиттяпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся