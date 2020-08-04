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На Закарпатье избили мать пятерых детей: полиция шокирована жестокостью

Закарпатье, Вторник 04 августа 2020 17:05
На Закарпатье избили мать пятерых детей: полиция шокирована жестокостью
На Закарпатье до смерти избили мать пятерых детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Женщина скончалась от полученных ран, а полиция задержала подозреваемого

В селе Великая Добронь Ужгородского района была зверски избита многодетная мать, у которой пятеро детей. Пострадавшая ночью скончалась от полученных травм, а полиция начала криминальное расследование.

О трагедии стало известно в ночь на 4 августа, около трех часов. В Ужгородское районное отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в селе Большая Добронь Ужгородского района констатирована смерть женщины. Детали сообщили в издании "Перший".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они обнаружили тело 43-летней женщины, матери пятерых детей. На теле женщины были обнаружены следы насильственной смерти, многочисленные синяки и ссадины. В доме был и обнаружены следы крови и пучки женских волос. Тело погибшей отправили на судмедэкспертизу.

Известно, что женщина проживала не одна, а вела совместное хозяйство с 46-летним мужчиной. Именно его полиция подозревает в причинении женщине телесных повреждений, в результате которых наступила смерть.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание по санкции этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах известный фотограф обманом заманил ребенка и изнасиловал.

А также рассказывали о том, что в Турции охрана пляжа избила украинскую модель и ее друзей.

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