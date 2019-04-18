Закопала дитину у городі: подробиці НП під Одесою

Жінка стверджує, що малюк народився мертвим
В Одеській області співробітники правоохоронних органів знайшли тіло немовляти, якого закопали на городі. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Одеській області.
Інцидент стався в Саратах Одеської області. В районну лікарню звернулася 22-річна жінка за медичною допомогою. При огляді вона зізналася, що недавно народила дитину.
Жінка повідомила, що малюк народився мертвим і вона його просто закопала в городі, так як злякалася наслідків.
"Поліцейські встановили, що жінка народила дитину вдома самостійно, без медичної допомоги. За словами матері, хлопчик народився мертвим, тому, злякавшись, вона закопала його на городі", - розповіли в поліції.
В Одеській області жінка закопала новонароджену дитину в городі (pixabay.com)
За місцем проживання молодої жінки виїхала слідчо-оперативна група та експерти. Тіло немовляти було виявлено в зазначеному місці та за словами експертів, на його тілі не було виявлено слідів насильницької смерті.
Точна дата смерті, а також причина загибелі новонародженого, стане відома тільки після проведення судово-медичної експертизи.
"Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Слідство триває", - додали в правоохоронних органах.
Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.
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