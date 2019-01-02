У Запоріжжі у багатоповерхівці спалахнула пожежа: загинули пенсіонери (фото)

За фактом інциденту було розпочато розслідування, причини займання встановлюються
В Запоріжжі в середу, 2 січня, в квартирі багатоповерхівки на вулиці Ситова сталася пожежа, в результаті якої загинули два пенсіонера. Про це повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької області.
Інцидент стався рано вранці.
У квартирі на 11 поверсі загорілися домашні речі. Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіла двох літніх людей. 78-річний чоловік і 76-річна жінка були без ознак життя.
Фото: zp.dsns.gov.ua
Співробітники ДСНС повністю ліквідували пожежу та провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Фото: zp.dsns.gov.ua
За фактом інциденту розпочато розслідування.
Фото: zp.dsns.gov.ua
Причина пожежі встановлюється.
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