У Запоріжжі у багатоповерхівці спалахнула пожежа: загинули пенсіонери (фото)

Фото: пожежна машина в Запоріжжі (zp.dsns.gov.ua)

За фактом інциденту було розпочато розслідування, причини займання встановлюються

В Запоріжжі в середу, 2 січня, в квартирі багатоповерхівки на вулиці Ситова сталася пожежа, в результаті якої загинули два пенсіонера. Про це повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької області.

Інцидент стався рано вранці.

У квартирі на 11 поверсі загорілися домашні речі. Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіла двох літніх людей. 78-річний чоловік і 76-річна жінка були без ознак життя.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Співробітники ДСНС повністю ліквідували пожежу та провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.

Фото: zp.dsns.gov.ua

За фактом інциденту розпочато розслідування.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Причина пожежі встановлюється.

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Нагадаємо, раніше в селищі Отинія Івано-Франківської області в житловому будинку сталася пожежа. В результаті пожежі загинули двоє людей.