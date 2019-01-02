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У Запоріжжі у багатоповерхівці спалахнула пожежа: загинули пенсіонери (фото)

STYLERПодії    02.01.2019 - 23:24
У Запоріжжі у багатоповерхівці спалахнула пожежа: загинули пенсіонери (фото)
Фото: пожежна машина в Запоріжжі (zp.dsns.gov.ua)

За фактом інциденту було розпочато розслідування, причини займання встановлюються

В Запоріжжі в середу, 2 січня, в квартирі багатоповерхівки на вулиці Ситова сталася пожежа, в результаті якої загинули два пенсіонера. Про це повідомили в прес-службі ДСНС Запорізької області.

Інцидент стався рано вранці.

У квартирі на 11 поверсі загорілися домашні речі. Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіла двох літніх людей. 78-річний чоловік і 76-річна жінка були без ознак життя.

У Запоріжжі у багатоповерхівці спалахнула пожежа: загинули пенсіонери (фото)

Фото: zp.dsns.gov.ua

Співробітники ДСНС повністю ліквідували пожежу та провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.

У Запоріжжі у багатоповерхівці спалахнула пожежа: загинули пенсіонери (фото)

Фото: zp.dsns.gov.ua

За фактом інциденту розпочато розслідування.

У Запоріжжі у багатоповерхівці спалахнула пожежа: загинули пенсіонери (фото)

Фото: zp.dsns.gov.ua

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Одеській області в Арцизькому районі у селі Делень в приватному будинку сталася пожежа, в результаті якого загинув дев'ятирічний хлопчик-інвалід.

Також ми писали про те, що в грудні в Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована.

Нагадаємо, раніше в селищі Отинія Івано-Франківської області в житловому будинку сталася пожежа. В результаті пожежі загинули двоє людей.

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