В Запорожье в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли пенсионеры (фото)

Фото: пожарная машина в Запорожье (zp.dsns.gov.ua)

По факту инцидента было начато расследование, причины возгорания устанавливаются

В Запорожье в среду, 2 января, в квартире многоэтажки на улице Сытова произошел пожар, в результате которого погибли два пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГоСЧС Запорожской области.

Инцидент случился рано утром.

В квартире на 11 этаже загорелись домашние вещи. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили тела двух пожилых людей. 78-летний мужчина и 76-летняя женщина были без признаков жизни.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Сотрудники ГоСЧС полностью ликвидировали пожар и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Фото: zp.dsns.gov.ua

По факту инцидента начато расследование.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, недавно в Одесской области в Арцизском районе в селе Делень в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб девятилетний мальчик-инвалид.

Также мы писали о том, что в декабре в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован.

Напомним, ранее в поселке Отиния Ивано-Франковской области в жилом доме произошел пожар. В результате возгорания погибли двое людей.