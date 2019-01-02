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В Запорожье в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли пенсионеры (фото)

STYLERПроисшествия    02.01.2019 - 23:24
В Запорожье в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли пенсионеры (фото)
Фото: пожарная машина в Запорожье (zp.dsns.gov.ua)

По факту инцидента было начато расследование, причины возгорания устанавливаются

В Запорожье в среду, 2 января, в квартире многоэтажки на улице Сытова произошел пожар, в результате которого погибли два пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ГоСЧС Запорожской области.

Инцидент случился рано утром. 

В квартире на 11 этаже загорелись домашние вещи. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили тела двух пожилых людей. 78-летний мужчина и 76-летняя женщина были без признаков жизни.

В Запорожье в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли пенсионеры (фото)

Фото: zp.dsns.gov.ua

Сотрудники ГоСЧС полностью ликвидировали пожар и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

В Запорожье в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли пенсионеры (фото)

Фото: zp.dsns.gov.ua

По факту инцидента начато расследование.

В Запорожье в многоэтажке вспыхнул пожар: погибли пенсионеры (фото)

Фото: zp.dsns.gov.ua

Причина пожара устанавливается. 

Как сообщалось ранее, недавно в Одесской области в Арцизском районе в селе Делень в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб девятилетний мальчик-инвалид

Также мы писали о том, что в декабре в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован. 

Напомним, ранее в поселке Отиния Ивано-Франковской области в жилом доме произошел пожар. В результате возгорания погибли двое людей.

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