Под Одессой во время пожара угорел девятилетний мальчик с ДЦП

Фото: коллаж РБК-Украина

По факту трагедии открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК

В Одесской области в Арцизском районе в селе Делень в частном доме произошел пожар, в результате которого погиб девятилетний мальчик-инвалид. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря, около десяти чесов вечера.

Причиной пожара стало возгорание одежды, которая сушилась над печью.

Фото: od.npu.gov.ua

Отмечается, что отец ребенка в то время был по делам в соседнем районе, а мать с двумя младшими детьми ушла к соседям за молоком. В доме находился только больной ДЦП сын.

Термин детские церебральные параличи означает группу хронических непрогрессирующих симптомокомплексов двигательных нарушений, вторичных по отношению к поражениям или аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном (околородовом) периоде. Отмечается ложное прогрессирование по мере роста ребенка.

Когда мама ребенка вернулась, дом уже был заполнен дымом, а в комнате горела одежда и кресло.

Женщина самостоятельно потушила пламя. После этого под краватью она обнаружила мертвым своего сына. Вероятно, мальчик там пытался спрятаться от огня и дыма.

В полиции сообщили, что гибель ребенка наступила в результате отравление продуктами горения. Тело для выяснения окончательной причины смерти направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту трагедии открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей) УК.

Как сообщалось ранее, в декабре в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован.

Также мы писали, что в Николаевской области в Вознесенском районе из-за пожара в частном жилом доме отравилась угарным газом семья из четырех человек.

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Видео: РБК-Украина