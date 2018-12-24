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Під Одесою під час пожежі вчадів дев'ятирічний хлопчик з ДЦП

STYLERПодії    24.12.2018 - 19:57
Під Одесою під час пожежі вчадів дев'ятирічний хлопчик з ДЦП
Фото: колаж РБК-Україна

За фактом трагедії відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 КК

В Одеській області в Арцизькому районі у селі Делень в приватному будинку сталася пожежа, в результаті якої загинув дев'ятирічний хлопчик-інвалід. Про це в понеділок, 24 грудня, повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

Інцидент стався в неділю, 23 грудня, близько десятої вечора чесов.

Причиною пожежі стало загоряння одягу, яке сушилося над піччю.

Під Одесою під час пожежі вчадів дев'ятирічний хлопчик з ДЦПФото: od.npu.gov.ua

Зазначається, що батько дитини в той час був у справах в сусідньому районі, а мати з двома молодшими дітьми пішла до сусідів за молоком. В будинку знаходився тільки хворий на ДЦП син.

Термін дитячі церебральні паралічі означає групу хронічних непрогрессирующих симптомокомплексов рухових порушень, вторинних по відношенню до поразок або аномалій головного мозку, що виникають у перинатальному періоді. Відзначається помилкове прогресування по мірі росту дитини.

Коли мама дитини повернулася, будинок уже був заповнений димом, а в кімнаті горів одяг і крісло.

Жінка самотужки загасила полум'я. Після цього під краватью вона виявила мертвим свого сина. Ймовірно, хлопчик там намагався сховатися від вогню і диму.

У поліції повідомили, що смерть дитини настала внаслідок отруєння продуктами горіння. Тіло для з'ясування остаточної причини смерті направили на судово-медичну експертизу.

За фактом трагедії відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей) КК.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована.

Також ми писали, що в Миколаївській області у Вознесенському районі через пожежу в приватному житловому будинку отруїлась чадним газом сім'я з чотирьох осіб.

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