Мальчику стало плохо: пятилетний украинец спас семью от огня (фото)

Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

В доме проживает пожилой мужчина, его сын с супругой и внуком 2013 г.р.

В Николаевской области в Вознесенском районе из-за пожара в частном жилом доме отравилась угарным газом семья из четырех человек. Как сообщили в четверг, 6 декабря, в пресс-службе ГУ ГоСЧС Украины в Николаевской области, инцидент произошел в селе Таборовка в жилом доме на ул. Центральная.

Вместе со спасателями на место происшествия также прибыли и врачи.

В доме проживает пожилой мужчина, его сын с супругой и внуком 2013 г.р.

Ночью пятилетнему мальчику стало плохо и ребенок рассказал об этом родителям. Позже симптомы ухудшения самочувствия начали проявляться и у молодого человека.

Семья вызвала врачей, а те, в свою очередь, по прибытию по месту вызова увидели, что с крыши дома идет дым.

Дедушка от госпитализации отказался, а ребенка с родителями (с предварительным диагнозом - отравления угарным газом) доставили в лечебное учреждение.

Фото: скриншот mk.dsns.gov.ua

Ликвидировать огонь усложняло то, что кровельное перекрытие было сделано с добавлением тростника и длительное время продолжалось его тление.

В итоге в 8:31 пожар локализовали и в 08:47 ликвидировали на площади 10 кв.м.

Как отмечается в сообщении, к тушению привлекли 1 единицу техники и 4 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, во Львове три человека отравились угарным газом.

Также мы писали о том, что ранее в Сумах во время ликвидации пожара в жилом доме были обнаружены тела трех человек.

Напомним, ранее в Кировоградской области три человека отравились угарным газом в жилом доме.

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Видео: РБК-Украина